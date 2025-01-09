Комик Поперечный* и его жена готовятся к побегу из горящего Лос-Анджелеса

Комик Поперечный* и его супруга планируют эвакуироваться из Лос-Анджелеса

Комик-иноагент Данила Поперечный* и его супруга Полина готовятся к эвакуации из пригорода Лос-Анджелеса, охваченного сильнейшими лесными пожарами. Семья уже собрала тревожный чемоданчик, сообщает SHOT .

По словам Полины, они чувствуют сильный запах гари. Также она жалуется на проблемы с доставкой. При этом пока ситуация остается под контролем — пожар рядом, но не движется в их сторону. Тем не менее семья готова к эвакуации.

«Я, конечно, не ожидала такого поворота событий», — признается супруга Поперечного*.

Пожар уничтожил дома многих голливудских знаменитостей, в том числе Леонардо Ди Каприо, Пэрис Хилтон, Майлза Теллера и других. В Лос-Анджелесе также живут лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, певица Анжелика Варум и артист Алексей Воробьев. Последний принял решение эвакуироваться со своей виллы.

В том числе переехать к бывшей жене пришлось актеру Бену Аффлеку. Артист эвакуировался из холостяцкой квартиры стоимостью 20 млн долларов, когда в жилье оставаться стало небезопасно.

В материале РИАМО читайте о лесных пожарах в Калифорнии, из-за которых сгорели дорогие виллы голливудских звезд.

* Физлицо, выполняющее функции иноагента на территории РФ.