Певец Алексей Воробьев покинул виллу в Лос-Анджелесе из-за пожаров

Российский певец и актер Алексей Воробьев рассказал, что покинул свою виллу в Лос-Анджелесе. Он принял такое решение из-за масштабных пожаров, которые бушуют в Калифорнии, сообщает «Лента.ру» .

Воробьев поделился информацией с подписчиками в социальных сетях. Он не хотел покидать дом и планировал бороться с пожаром с помощью шлангов. Однако певец подумал о своей собаке Моцарте. Артист переживал за пса, поэтому решил переждать опасность в отеле.

Из-за масштабных лесных пожаров предписание покинуть свои дома получили 130 тысяч жителей Лос-Анджелеса. В охваченном огнем элитном районе Пасифик-Палисейдс находятся дома многих голливудских знаменитостей, в том числе вице-президента США Камалы Харрис.

В том числе переехать к бывшей жене пришлось актеру Бену Аффлеку. Артист эвакуировался из холостяцкой квартиры стоимостью 20 млн долларов, когда в жилье оставаться стало небезопасно.

Ранее телеканал ABC сообщал, что лесные пожары в районе Лос-Анджелеса нанесли ущерб на общую сумму от 52 до 57 млрд долларов. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии для помощи властям штата в борьбе с последствиями бушующих пожаров.