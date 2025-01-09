Бен Аффлек вернулся к бывшей жене из-за пожаров на западе США

Американский актер Бен Аффлек был вынужден переехать к бывшей жене Дженнифер Гарнер из-за разрушительных лесных пожаров в штате Калифорния, сообщает «Леди.mail.ru» .

Артист эвакуировался из холостяцкой квартиры стоимостью 20 млн долларов, когда в жилье оставаться стало небезопасно.

Аффлек живет в престижном анклаве Пасифик-Палисейдс, который расположен между Санта-Моникой и Малибу. Именно в этом районе вспыхнули пожары, которые уничтожили сотни домов и угрожают другим территориям.

Всего было эвакуировано свыше 30 тыс. человек, включая звезд, среди них Риз Уизерспун, Том Хэнкс, Стивен Спилберг и т. д.

Ранее телеканал ABC сообщал, что лесные пожары в районе Лос-Анджелеса нанесли ущерб на общую сумму от 52 до 57 млрд долларов. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Действующий президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии для помощи властям штата в борьбе с последствиями бушующих пожаров.