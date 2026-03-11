сегодня в 16:53

Количество погибших при атаке ВСУ по Брянску увеличилось до 7

Количество погибших во время ракетной атаки ВСУ в Брянске 10 марта выросло до семи. Пострадали более 40 человек, рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Ранения получили 42 жителя Брянска.

Вечером 10 марта ВСУ нанесли удары по Брянску британскими крылатыми ракетами Storm Shadow. После атак над городом был виден черный дым.

Один из ударов пришелся по предприятию, создающему микросхемы для смартфонов. Ракеты, по предварительной информации, прилетели с самолетов ВСУ Су-24 из Одесской области.

11 марта объявили днем траура в Брянской области. На всей территории региона планировали приспустить флаги. Развлекательные и культурные мероприятия отменили.

