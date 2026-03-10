сегодня в 18:48

Массированная атака: 12 человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску

По предварительным данным, двенадцать мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ британскими крылатыми ракетами класса воздух-земля Storm Shadow по Брянску. После атаки киевского режима на гражданские объекты над городом наблюдается густой дым, сообщает Mash .

Один из вражеских ударов пришелся по заводу, который специализируется на производстве микросхем для мобильных телефонов. Атака ВСУ была совершена в момент пересменки, когда рабочие собирались уходить домой.

Пострадавших госпитализировали в больницу. В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

По сообщениям местных жителей, удары были видны и слышны из разных частей города.

Ранее стало известно, что семья с ребенком погибла в результате атаки украинского беспилотника в Горняке Кураховского округа в ДНР.

