Массированная атака: 12 человек пострадали при ракетном ударе ВСУ по Брянску
По предварительным данным, двенадцать мирных жителей пострадали в результате удара ВСУ британскими крылатыми ракетами класса воздух-земля Storm Shadow по Брянску. После атаки киевского режима на гражданские объекты над городом наблюдается густой дым, сообщает Mash.
Один из вражеских ударов пришелся по заводу, который специализируется на производстве микросхем для мобильных телефонов. Атака ВСУ была совершена в момент пересменки, когда рабочие собирались уходить домой.
Пострадавших госпитализировали в больницу. В настоящее время врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
По сообщениям местных жителей, удары были видны и слышны из разных частей города.
Ранее стало известно, что семья с ребенком погибла в результате атаки украинского беспилотника в Горняке Кураховского округа в ДНР.
