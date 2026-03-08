сегодня в 22:45

В ДНР семья погибла в результате атаки украинского дрона

В результате атаки украинского БПЛА в Горняке Кураховского округа в Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла семья с ребенком, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.