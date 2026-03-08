В ДНР семья погибла в результате атаки украинского дрона
В результате атаки украинского БПЛА в Горняке Кураховского округа в Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла семья с ребенком, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.
«В Горняке Кураховского муниципального округа жертвой атаки украинского ударного БПЛА стала семья: погибли мальчик, женщина, двое мужчин», — говорится в сообщениию
По словам Пушилина, в результате атаки ВСУ ранения средней степени тяжести получил 16-летний парень.
Ранее российские бойцы группировки войск «Центр» при осмотре зданий и подвалов освобожденного Красноармейска в ДНР нашли бывший пункт управления дронами сбежавших украинцев из так называемого элитного подразделения «Птахи Мадьяра».
