Российские бойцы группировки войск «Центр» при осмотре зданий и подвалов освобожденного Красноармейска в ДНР нашли бывший пункт управления дронами сбежавших украинцев из так называемого элитного подразделения «Птахи Мадьяра», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Спасаясь бегством под натиском ВС РФ, военные ВСУ бросили в городе десятки FPV-беспилотников на радиоуправлении. Еще были найдены катушки с оптоволокном, боеприпасы, пульты и станции управления БПЛА.

Расчеты беспилотников противника спешно покидали позиции, а некоторые из них были ликвидированы в бою.

Украинцы воюют с мирными жителями, что не раз было подтверждено кадрами с БПЛА российских подразделений. Жертвами боевиков ВСУ неоднократно были люди с белым флагом в руках, которые попадали под прицельные удары украинских дронов.

