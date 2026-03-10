сегодня в 19:58

ВСУ запустили ракеты по Брянску с самолетов Су-24

Украинские силы нанесли во вторник ракетный удар по Брянску. Ракеты Storm Shadow были запущены с самолетов Су-24 из Одесской области, сообщает SHOT .

Количество пострадавших при ударе увеличилось до 16 человек. Также ранее Telegram-канал Mash писал о двух погибших.

В Советском районе города после атаки началось задымление. Губернатор Александр Богомаз призвал жителей оставаться дома и закрыть окна.

Он отметил, что украинские силы намеренно ударили по мирным жителям. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий атаки.

