ВСУ запустили ракеты по Брянску с самолетов Су-24
Фото - © Telegram-канал SHOT
Украинские силы нанесли во вторник ракетный удар по Брянску. Ракеты Storm Shadow были запущены с самолетов Су-24 из Одесской области, сообщает SHOT.
Количество пострадавших при ударе увеличилось до 16 человек. Также ранее Telegram-канал Mash писал о двух погибших.
В Советском районе города после атаки началось задымление. Губернатор Александр Богомаз призвал жителей оставаться дома и закрыть окна.
Он отметил, что украинские силы намеренно ударили по мирным жителям. Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий атаки.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.