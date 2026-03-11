В Брянской области объявили день траура по погибшим от удара ВСУ

11 марта объявлено днем траура в Брянской области. На всей территории региона приспустят флаги, культурные и развлекательные мероприятия и трансляции отменят, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале .

10 марта ВСУ ударили по Брянску семью ракетами Storm Shadow. 42 человека пострадали, шестеро погибли. Госпитализированы 29 пострадавших, среди них ребенок.

Реанимационные бригады из Москвы транспортировали девять человек в федеральные медцентры. Их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. 20 пострадавших в стабильном состоянии находятся в больницах Брянска.

Следователи продолжают работать на месте трагических событий, комиссия оценивает ущерб. Возгорание ликвидировали, движение транспорта организовано в штатном режиме.

«Выражаю еще раз самые искренние соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», — написал Богомаз.

В материале РИАМО рассказываем о массированной атаке ВСУ, в результате которой в Брянске погибло минимум шесть человек.

