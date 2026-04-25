В России перестала работать соцсеть для фанатов пива Untappd

В РФ по каким-то причинам перестала работать социальная сеть для любителей пива Untappd. Лента и карта в программе больше не загружаются, выяснил корреспондент РИАМО.

Проблемы с доступом возникли в разных регионах России. Приложение не работает как при использовании мобильного интернета, так и при Wi-Fi.

Почему конкретно приложение перестало открываться, неизвестно.

Untappd — соцсеть для любителей алкоголя. В ней пользователи оставляют отзывы о тех или иных напитках.

