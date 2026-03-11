Атака на Брянск 10 марта: что известно о разрушениях, жертвах и пострадавших

В материале РИАМО рассказываем о массированной атаке ВСУ, в результате которой в Брянске погибло минимум шесть человек.

Атака на Брянск 10 марта: как развивались события

Фото - © РИА Новости

Незадолго до шести часов вечера 10 марта 2026 года в новостные агентства поступила информация о том, что Брянск с воздуха атакуют силы ВСУ. Местные жители рассказали о серии взрывов, которые произошли в разных частях города. В Брянске была объявлена ракетная опасность, губернатор области Александр Богомаз призвал граждан направиться в близлежащие укрытия или спрятаться в помещениях с капитальными стенами без окон.

В последующие минуты стало ясно, что атаку производят не БПЛА: сила разрушений слишком велика. По оценкам экспертов, удары произвели около семи крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Ряд изданий сообщили, что ракеты на Брянск были направлены с фронтовых сверхзвуковых бомбардировщиков Су-24, которые базировались в Одесской области (от Брянска до Одессы – чуть меньше 800 км).

Ракетную опасность в городе отменили примерно в 19 часов.

Последствия атаки ВСУ на Брянск 10 марта

Фото - © Виталий Тимкив/РИА Новости

Большая часть ракет ударила по заводу микроэлектроники и полупроводниковых систем «Кремний Эл», который производит микросхемы для мобильных устройств. Также разрушения отмечены на прилегающей к заводу территории и на транспортных развязках в нескольких районах города.

По последним данным, в результате ракетного удара по Брянску погибли шесть мирных жителей, около 37 человек получили травмы различной степени тяжести. Всех раненых разместили в Брянской областной больнице, Минздрав направил в город специалистов из федеральных медицинских центров.

В результате атаки в городе загорелись около двух десятков автомобилей, разрушены остановочные павильоны и небольшие магазины. В ряде кварталов было отмечено сильное задымление продуктами горения. Александр Богомаз призвал жителей Советского района плотно закрыть окна и ограничить нахождение на улице. О масштабе разрушений на самом заводе «Кремний Эл» сведений пока нет.

Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя ракетную атаку, выступил «против ударов по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили».

Спустя несколько часов после ракетного обстрела родители брянских школьников направили главе Лиги Безопасного интернета Екатерине Мизулиной обращение с просьбой отменить занятия в учебных заведениях города 11 марта.