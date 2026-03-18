Катил сразу 2 чемодана: появилось видео, как стриптизер выносит расчлененное тело

Момент, как стриптизер вывозит расчлененное тело возлюбленной в двух чемоданах из подъезда в Красногорске, попал на камеру видеонаблюдения. Видео опубликовал SHOT .

На нем показано, что мужчина катит сразу два чемодана к выходу.

Соседи пары рассказали, что мужчина регулярно избивал свою девушку, пара постоянно ругалась. Стриптизер вел себя неадекватно и не умел нормально общаться: всегда кричал и разговаривал на повышенных тонах и с девушкой, и с другими людьми. Также они затапливали соседей снизу.

У мужчины были проблемы с наркотиками и деньгами. Предварительно, в момент преступления 31-летний Сергей был под наркотиками. Он в ярости разнес квартиру и убил девушку.

Днем в среду мужчина в многоквартирном доме на Подмосковном бульваре в Красногорске из-за возникшего конфликта убил сожительницу. Ее тело злоумышленник вынес из квартиры в двух чемоданах к мусорным бакам во дворе. Затем он покончил жизнь самоубийством.

