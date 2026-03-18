Полный погром: фото из квартиры, где мужчина расчленил возлюбленную

Прокуратура Московской области разместила снимки из квартиры в Красногорске, где мужчина убил и расчленил возлюбленную.

На фото показано, что в комнате устроен погром: разбросаны и сломаны вещи, валяется чемодан, перевернут стол. На простыне видны кровавые пятна.

Предварительно, днем в среду мужчина в многоквартирном доме на Подмосковном бульваре в Красногорске из-за возникшего конфликта убил сожительницу. Ее тело злоумышленник вынес из квартиры в двух чемоданах к мусорным бакам во дворе.

Затем мужчина покончил жизнь самоубийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Его ход и результаты расследования контролирует Красногорская горпрокуратура.

Ранее стало известно, что подозреваемым является 31-летний стриптизер Сергей В. Он расчленил и разложил по чемоданам свою девушку 33-летнюю Эльмиру Т. Пара была вместе всего месяц.

