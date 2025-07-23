Избитому отчимом-инвалидом в Подмосковье мальчику ищут приемную семью

11-летний мальчик из Видного, которого битой чуть не убил отчим-колясочник, находится в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля и уже идет на поправку. Специалисты начали искать для него приемную семью, которая не станет разлучать его с двумя сестрами, сообщает Mash .

В настоящее время состояние мальчика сильно улучшилось. Синяки под глазами еще остались, но гематомы почти исчезли. С мальчиком активно работают психологи, помогая справиться с душевными травмами.

Специалисты ищут для него и его двух сестер новую семью. Важно, чтобы все трое детей остались вместе — это поможет им быстрее привыкнуть к новой обстановке и восстановиться после пережитого. В ближайшие две недели будут рассматриваться кандидаты, готовые принять в свою семью всех троих ребят.

Соцработники временно заботятся о мальчике и его сестрах 8 и 13 лет, поскольку дети остались без присмотра. Их мать после случившегося попала в СИЗО. Отчим, жестоко избивший мальчика, также арестован.

Ранее сообщалось, что убить ребенка мужчине помешала инвалидная коляска, на которой он передвигается. Мальчик в какой-то момент сумел отползти в сторону, куда злоумышленник не смог проехать. Суд арестовал колясочника до 10 сентября 2025 года, ему уже предъявили обвинение по статье о покушении на убийство, а всех троих детей изъяли из семьи.