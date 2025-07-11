В Москве суд отправил в СИЗО колясочника, который битой едва не убил пасынка

Мужчина, который жестоко избил битой своего пасынка, отправлен судом в СИЗО до 10 сентября 2025 года. Злоумышленнику предъявлено обвинение в попытке убить ребенка, сообщает Telegram-канал «112» .

Предварительно известно, что мать 11-летнего мальчика знала о жестоком обращении мужа с ее сыном, но не защитила мальчика. Теперь ей вменяют ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Органы опеки изъяли из семьи не только пострадавшего мальчика, но и его двух сестер.

В отличие от своего мужа, женщина будет ожидать завершения расследования не в следственном изоляторе, а дома, но без детей.

Ранее сообщалось, что инвалид-колясочник битой жестоко избил ребенка по голове. Именно коляска помешала мужчине убить мальчика — тот сумел отползти в сторону и укрыться от побоев.