Детей забрали из семьи в Подмосковье, где отчим избил мальчика битой

Жителю Видного, избившему сына сожительницы битой, предъявили обвинение в покушении на убийство ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Также дело завели на мать мальчика за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

7 июля 31-летний мужчина нанес ребенку множество ударов битой по голове. Забить мальчика до смерти он не успел в силу своей ограниченной подвижности: нападавший является инвалидом. Пострадавший смог укрыться на безопасном расстоянии.

При этом мать решила не показывать ребенка врачам и не заявила о случившемся в полицию. Об избиении стало известно из попавшего в Сеть видео — весь процесс попал на видеозапись.

Сотрудники СК оперативно прибыли по месту жительства неадеквата. Мужчина проживал в квартире сожительницей и ее тремя детьми, те не ходили в школу.

Органы опеки изъяли ребят из семьи, их поместили в медучреждение для оценки состояния здоровья.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли бейсбольную биту, которой наносились удары. Обвиняемого допросили, он во всем сознался. Сейчас сотрудники Следкома работают с матерью ребенка.

Назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрические судебные экспертизы. Обвиняемого в ближайшее время планируют арестовать.