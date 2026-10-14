Промзона в Невинномысске подверглась атаке БПЛА

Силы ПВО отражают атаку БПЛА, направленных в сторону промышленной зоны Невинномысска на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров на платформе «Макс».

По его словам, есть сбитые БПЛА.

«Под Невинномысском отражают налет вражеских беспилотников, нацеленный в сторону промзоны города. Действует ПВО, есть сбития», — отметил он.

13 октября также сообщалось, что в Невинномысске Ставропольского края отражают атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Дроны были нацелены на промзону города.

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