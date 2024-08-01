Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле вытащили школьницу

сегодня в 12:56

Спасатели вытащили из-под завалов рухнувшего в результате взрыва газа дома девочку, сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в своем Telegram-канале .

Разбор конструкций и поиски выживших продолжаются. В МЧС РФ заявили о 8 пострадавших.

Ранее спасатели эвакуировали 70 человек из поврежденной пятиэтажки и из соседних домов.

В Нижнем Тагиле были организованы пункты сбора помощи пострадавшим в гостинице «Спортивная-1», в администрации Дзержинского района, в КЦСОН «Золотая осень» и в городском Дворце молодежи.