Испанские силовики украли у российских моряков деньги, сигареты и бюст Сталина

Испанские силовики задержали контейнеровоз Baltic Summer с экипажем из России, а во время обыска украли у российских моряков сигареты, 1 тыс. долларов и бюст Сталина, сообщает Mash .

Корабль направлялся в Санкт-Петербург. Его остановили у берегов Португалии корсары из испанских ВМС вместе с сотрудниками ФБР США.

Судно заподозрили в якобы перевозке контрабанды наркотиков из Южной Америки. Корабль стали обыскивать, для этого на борт высадили около 20 испанских спецназовцев. Те, по рассказам россиян, начали вести себя непрофессионально.

Силовики угрожали экипажу пистолетом и гранатами, заставляли готовить еду на весь силовой состав. Затем корабль отбуксировали в испанский порт Виго. В ходе обысков никаких запрещенных веществ на корабле не нашли.

По прибытии в порт экипаж был допрошен американскими силовиками, несмотря на то, что до этого у российских моряков ничего запрещенного так и не выявили.

Позже вскрылось, что силовики, обыскивавшие судно, вскрыли контейнеры с грузом, а также украли у экипажа сигареты, 1 тыс. долларов и бюст Сталина.

Ранее ВМС Британии приняли газы кита за активность российских шпионов. Военные заметили два необычных звука во время проведения испытаний оружия.