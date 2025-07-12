Сильный ливень накрыл Москву в разгар аномальной жары

В столице начался сильный ливень и поднялся ветер, передает корреспондент РИАМО.

Небо заволокло тучами, усилились порывы ветра. Слышны раскаты грома. После этого обрушились мощные потоки дождя, значительно снизилась видимость.

Люди прячутся от внезапного ливня под козырьками подъездов и в магазинах.

Очевидцы также сообщают, что в некоторых районах города идет град.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение из-за дождя в Москве. Жителям советуют парковать автомобиль вдали от деревьев и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.