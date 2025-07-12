Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Евросоюза и Мексики

Трамп вводит 30-процентные пошлины на товары из ЕС и Мексики с 1 августа

Американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 30% на европейские и мексиканские товары. Соответствующие послания глава Белого дома направил в Брюссель и Мехико.

«С 1 августа мы будем взыскивать с товаров из стран ЕС пошлину всего в 30% для того, чтобы ликвидировать торговый дефицит, который мы имеем с ЕС», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Также с 1 августа Вашингтон вводит 30-процентную пошлину на товары из Мексики. Согласно отправленному уведомлению, Мехико не смог пресечь деятельность картелей на территории Соединенных Штатов, поэтому вводом пошлин Белый дом стремится предотвратить превращение США в центр деятельности наркокартелей.

Ранее президент США Дональд Трамп в письме к канадскому премьер-министру Марку Карни, опубликованном в Truth Social, уведомил о введении импортных пошлин на товары из Канады с 1 августа.