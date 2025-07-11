сегодня в 06:20

С 1 августа США введут пошлины в 35% на импорт из Канады

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в письме к канадскому премьер-министру Марку Карни, опубликованном в Truth Social, уведомил о введении импортных пошлин на товары из Канады с 1 августа, сообщает RT .

«С 1 августа США будут облагать пошлинами в размере 35% канадскую продукцию, поставляемую в Соединённые Штаты», — говорится в тексте.

Ранее Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении торговой политики, подписав указ о введении 50-процентных пошлин на импорт меди с 1 августа 2025 года.

В публикации в Truth Social американский лидер обосновал это решение стратегическими интересами национальной безопасности, назвав медь «кровью современной промышленности и обороны».