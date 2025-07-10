США повысили пошлины на ввоз меди

Президент США Дональд Трамп объявил о радикальном ужесточении торговой политики, подписав указ о введении 50-процентных пошлин на импорт меди с 1 августа 2025 года, сообщает ТАСС .

В публикации в Truth Social американский лидер обосновал это решение стратегическими интересами национальной безопасности, назвав медь «кровью современной промышленности и обороны».

Трамп подчеркнул, что медь занимает второе место по важности для Минобороны США, уступая только стали. Этот металл критически важен для производства гиперзвукового оружия, систем противоракетной обороны, авиационных и судовых компонентов, а также инфраструктуры центров обработки данных. Особый акцент был сделан на роль меди в полупроводниковой промышленности — ключевой отрасли технологического соперничества с Китаем.

Решение сопровождалось резкой критикой предыдущей администрации. Трамп прямо обвинил своего предшественника Джо Байдена в «разрушительной политике», которая привела к опасной зависимости США от иностранных поставщиков стратегического сырья. По мнению аналитиков, этот шаг усиливает протекционистский курс администрации перед президентскими выборами.

Основные поставщики меди в США — Чили, Перу и Канада — столкнутся с серьезными экономическими потерями. Внутри страны меры вызовут рост цен на электронику и промышленное оборудование.