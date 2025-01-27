Показалось: ВМС Британии приняли газы кита за активность российских шпионов

Британский военно-морской флот ошибочно принял звуки в океане за активность российских подводных беспилотников, сообщает газета «Известия» со ссылкой на New York Post.

Военные заметили два необычных звука во время проведения испытаний оружия и предположили, что это может быть связано с возможной установкой российским флотом прослушивающего устройства на дне моря.

Однако последующий анализ показал, что звуки никак не связаны с действиями российских сил. Их источником являлся пукающий кит, а не враждебная техника.

Тем временем Военно-морские силы повышенной готовности (VHRF) Великобритании готовы задержать любой корабль, который будет вести подозрительную деятельность около подводной инфраструктуры страны.

Глава Минобороны королевства Джон Хили говорил, что в январе британские моряки также следили за российским судном «Янтарь», после чего министр разрешил применить «меры сдерживания».