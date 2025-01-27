Военно-морские силы повышенной готовности (VHRF) Великобритании готовы задержать любой корабль, который будет вести подозрительную деятельность около подводной инфраструктуры страны. Глава Минобороны королевства Джон Хили говорил, что в январе британские моряки также следили за российским судном «Янтарь», после чего он разрешил применить «меры сдерживания», сообщает РБК со ссылкой на источники газеты Express.

На прошлой неделе Хили заявил, что британские военные следили за «Янтарем», который в ноябре якобы заметили над критически важной подводной инфраструктурой. По словам министра, тогда он разрешил британской подлодке «исключительно в качестве меры сдерживания» всплыть у российского корабля, «чтобы дать понять, что мы тайно отслеживали каждое ее движение».

«Я также хочу, чтобы президент (России Владимир — ред.) Путин услышал это послание: мы вас видим. Мы знаем, что вы делаете», — утверждал Хили.

Российское посольство называло подозрения главы Минобороны Британии абсолютно несостоятельными. Москва отрицала заявления западных стран, что Кремль якобы может быть причастен к инцидентам с их подводной инфраструктурой, в том числе разрывам кабелей.