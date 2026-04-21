Искры и дым в тоннеле: опубликовано видео момента аварии в московском метро

сегодня в 12:24

Опубликовано видео момента аварии в поезде на «красной» ветке метро Москвы

На опубликованных кадрах видно, как поезд едет по тоннелю. Затем неожиданно из-под вагона полетели искры, началось задымление. Пассажиры переместились в другой вагон.

Во вторник на «красной» линии подземки произошел серьезный сбой. Составы не курсировали от «Парка Культуры» до «Бульвара Рокоссовского». На «Комсомольской» наблюдалось задымление, оттуда вывели пассажиров. Очевидцы показали кадры, как они идут по тоннелю до станции.

Позже движение составов восстановили между станциями «Сокольники» и «Бульвар Рокоссовского». Сейчас составы не курсируют на участке «Сокольники» — «Парк культуры».

По данным Дептранса, причиной сбоя стала техническая неисправность состава. В результате инцидента пострадавших нет.

