сегодня в 11:41

МВД: пострадавших при сбое на Сокольнической линии метро в Москве нет

Пострадавших в результате сбоя на Сокольнической линии Московского метрополитена нет. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

«Предварительная причина — техническая неисправность одного из составов. Пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.

Специалисты метрополитена и сотрудники полиции работают на месте.

Как пишет 112, в результате аварии на «красной» ветке столичной подземки пострадал 63-летний мужчина. Пострадавшего с переломом госпитализировали.

Во вторник на «красной» линии подземки произошел серьезный сбой. Составы не курсировали от «Парка Культуры» до «Бульвара Рокоссовского». На «Комсомольской» наблюдалось задымление, оттуда вывели пассажиров. Очевидцы показали кадры, как они идут по тоннелю до станции. По данным Дептранса, причиной сбоя стала техническая неисправность состава.

