Иностранец хотел дать взятку инспектору ГАИ за получение прав в Москве

В Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту покушения на дачу взятки сотруднику экзаменационного отдела Госавтоинспекции, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, 16 декабря иностранный гражданин, находясь в служебном кабинете подразделения Госавтоинспекции ТНРЭР № 1, попытался передать инспектору 100 тыс. рублей. Он рассчитывал на то, что сотрудник за деньги даст ему положительную оценку на практическом экзамене по вождению.

Инспектор пресек действия мужчины, после чего фигурант был задержан. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Сейчас с иностранцем проводятся следственные действия. В скором времени тему предъявят обвинения, а также изберут меру пресечения.

