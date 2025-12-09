Дело возбудили в отношении судьи Новгородского райсуда из-за взятки в 500 тысяч

В отношении судьи Новгородского районного суда Дениса Николаева возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Его полномочия досрочно прекращены, сообщает пресс-служба СК РФ .

По данным следствия, фигурант получил взятку в размере 500 тыс. рублей. Это произошло в период с 12 по 27 апреля 2025 года в Великом Новгороде.

Деньги он получил через знакомого и адвоката обвиняемого по делу, которое находилось у судьи на рассмотрении. За взятку Николаев должен был назначить мужчине наказание, не связанное с отправкой в тюрьму.

Отмечается, что дело было возбуждено председателем СК Александром Бастрыкиным, который получил согласие Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Причастность судьи к преступлению подтверждается материалами оперативно-розыскной деятельности.

Расследование продолжается, идет закрепление доказательной базы.

