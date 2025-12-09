Экс-мэра Иваново Шаботинского задержали за махинации на полмиллиарда рублей

Бывшего мэра города Иваново Александра Шаботинского задержали по делу о махинациях с контрактами на капремонты. Он заключил более 30 незаконных договоров на сумму свыше 500 млн рублей, сообщает Baza .

До вступления в должность мэра Шаботинский работал зампредседателя регионального правительства. С 2019 по 2024 год он заключал благоприятные сделки с подрядчиками и обеспечивал прием работ «без проблем».

По мнению следователей, Шаботинский работал не один. В этом ему помогали местные чиновники из департамента ЖКХ. Лояльных людей он подбирал и устраивал на работу самостоятельно.

Сейчас решается вопрос об избрании Шаботинскому меры пресечения. Расследование уголовного дела находится на контроле областной прокуратуры.

Ранее Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, который проходит обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере. Его отправили в СИЗО.

