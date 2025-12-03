сегодня в 15:56

Суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы Вороновского за взятку в 25 млн рублей

Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому, который проходит обвиняемым по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следствие ходатайствовало о заключении фигуранта под стражу. Суд принял прошение и отправил Вороновского в СИЗО.

Ранее с просьбой лишить депутата неприкосновенности обратилась Генпрокуратура. Глава комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба отметил, что дело связано с фактом взяточничества. Затем стало известно, что депутат сам подал заявление о сложении мандата.

Как отмечает «112», Вороновский обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Предварительно, сумма составила свыше 25 млн рублей.

Предположительно, мужчина совершил преступление еще до того, как стал депутатом Госдумы — когда был замгубернатора Краснодарского края.

