сегодня в 17:41

Депутат ГД РФ Вороновский откажется от мандата из-за дела о взятках

Депутат Государственной думы от «Единой России» Анатолий Вороновский подал заявление о сложении мандата. При этом политика лишили бы статуса парламентария в любом случае, сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

СМИ отправило запрос Вороновскому, а также в пресс-службу «Единой России» в Государственной думе.

11 ноября депутаты ГД РФ единогласно проголосовали за то, чтобы оставить Вороновского без депутатской неприкосновенности по запросу Генеральной прокуратуры. 13 ноября в отношении его возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Однако мужчину не задержали.

Правоохранители считают, что преступление Вороновский, предположительно, совершил еще до становления депутатом Госдумы, в 2019-2020 годах. Тогда он занимал должность замгубернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и курировал дорожную сферу.

Взятки, как считают правоохранители, Вороновский мог получать, как имущество и услуги от главы унитарного предприятия Краснодарского края «Дагомысское дорожное ремонтно-строительство» Сафарбия Н. Суммарная цена услуг составляла примерно 25 млн рублей.

Среди них, предположительно, предоставление Вороновскому квартиры в Краснодаре, которую оформили на мать его ассистентки Юлии Нещеротовой, ремонт и покупка мебели для жилой площади сына парламентария в Сочи, возведение дамбы и очистка озера в Усть-Лабинском районе на земельном участке, которым владеет семья парламентария, покупка сельскохозяйственной техники для родственников Вороновского.

Сафарбий Н. признался в содеянном. Он подписал досудебное соглашение с прокуратурой.

Вороновского выбрали депутатом Госдумы в 2021 году по списку «Единой России» от Краснодарского края. Был членом комитета ГД по транспорту.

