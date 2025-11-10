В ГД рекомендовали лишить неприкосновенности депутата Вороновского из-за взятки

Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам выступила за лишение неприкосновенности подозреваемого во взяточничестве депутата от «Единой России» Анатолия Вороновского, сообщает РБК .

Ранее с подобной просьбой выступила Генпрокуратура. Главы комиссии по мандатным вопросам Отари Аршба отметил, что в своем представлении ведомство указало на факт взяточничества.

Комиссия подготовит проект постановления, а затем внесет его на рассмотрение палаты. Обсуждение состоится на пленарном заседании Думы. На нем должны присутствовать сам депутат и генпрокурор.

Уточняется, что, если указанные лица не придут на заседание, то это не будет препятствовать рассмотрению вопроса.

Сам Вороновский ранее отметил, что не понимает претензий в свой адрес. Он выразил готовность ответить на все вопросы правоохранителей.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.