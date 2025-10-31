Генпрокурор попросил лишить неприкосновенности депутата от «Единой России»

Генеральный прокурор России Александр Гуцан внес в Госдуму представление о лишении неприкосновенности члена думского комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолия Вороновского (партия «Единая Россия»). Подано поручение об ознакомлении всех законодателей с этим документом, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отправил представление в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, и мандатным вопросам. Там пройдет предварительное рассмотрение запроса.

Конкретные претензии генпрокурора к депутату пока не разглашаются.

Сам Вороновский заявил «Подъему», что правоохранители пока не связывались с ним, но он готов ответить на все вопросы. Законодатель признался, что «вообще не понимает» претензий в свой адрес и не считает себя виноватым в чем-либо.

«Вообще не понимаю, в чем проблема. Да, я в России, я на месте, я никуда не прячусь, ни от кого не скрываюсь. Хочу, чтоб мне дали разъяснения», — сказал народный избранник.