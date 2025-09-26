Хуситы заявили, что запустили гиперзвуковую ракету по Израилю

Хуситы заявили о пуске гиперзвуковой ракеты по Израилю в ответ на удары по Сане, сообщает РИА Новости .

Ранее израильские силы начали наземную операцию в секторе Газа. Цель — полное уничтожение военного потенциала ХАМАС и освобождение гражданских заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года. За сутки жертвами штурма ЦАХАЛ стали более 60 человек.

Президент США Дональд Трамп на встрече с главами арабских и мусульманских государств на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке представил еще один план урегулирования конфликта в секторе Газа.

