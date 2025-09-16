Израиль начал масштабную военную операцию в секторе Газа

Израильские силы начали наземную операцию в секторе Газа, подтвердили официальные источники в правительстве Израиля, сообщает РИА Новости .

По данным Axios, действия направлены на полное уничтожение военного потенциала ХАМАС и освобождение гражданских заложников, удерживаемых с 7 октября 2023 года.

Операция следует за трехнедельными интенсивными авиаударами, в ходе которых были нанесены удары по более чем 600 целям террористической инфраструктуры.

Военная кампания включает координированные действия сухопутных войск, авиации и флота, целевые рейды против командных центров ХАМАС, инженерные работы по уничтожению тоннельной сети боевиков.

На прошлой неделе Нетаньяху призвал население сектора Газа покинуть город и анонсировал мощную наземную операцию.