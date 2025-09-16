Стало известно количество жертв при штурме Газы

сегодня в 06:55

В Газе за сутки погибли более 60 человек после штурма израильской армии

Как минимум 62 человека погибли за последние 24 часа в результате интенсивных израильских авиаударов по сектору Газа, сообщает ТАСС .

По информации агентства WAFA со ссылкой на местных медиков, точное число пострадавших продолжает уточняться, однако известно, что удары нанесли значительный урон жилым кварталам.

Армия обороны Израиля подтвердила начало масштабной операции 15 сентября с целью установления полного контроля над палестинским анклавом, при этом только за 20 минут было нанесено 37 ударов,.

На фоне эскалации противники силового сценария развернули палаточный лагерь у резиденции премьер-министра Нетаньяху, требуя дипломатического решения кризиса.