FT: Трамп предложил главам арабских государств еще один мирный план по Газе

Американский президент Дональд Трамп на встрече с главами арабских и мусульманских государств на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке представил еще один план урегулирования конфликта в секторе Газа. Политик предлагает направить туда воинский контингент, который будет состоять из военных из мусульманских и арабских государств, чтобы стабилизировать обстановку в регионе после окончания конфликта, рассказали источники Financial Times, сообщает ТАСС .

Также США в рамках своего предложения требуют, чтобы ХАМАС освободил всех заложников. Еще, в соответствии с планом, израильская армия вернется на позиции, которые удерживала во время перемирия с января по март.

Когда будет создан военный контингент из арабо-мусульманских государств, Израиль полностью покинет сектор Газа. Жителей региона не тронут и не будут никуда насильно перемещать. Однако ХАМАС должен будет отойти от управления регионом.

Потом на территории сектора Газа создадут международный надзорный орган. Он будет следить за «Палестинским комитетом». Он будет руководить Газой на протяжении временного периода. В нее будут включены представители Палестинской национальной администрации.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.