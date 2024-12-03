HS: телекоммуникационный кабель между Финляндией и Швецией разорвался

Телекоммуникационный кабель, соединяющий Финляндию и Швецию, разорвался. Разрыв случился на территории Финляндии. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat .

Сотрудники правоохранительных органов считают, что кабель повредился неслучайно.

Разорвавшийся телекоммуникационный кабель отвечает за интернет-соединение. Неполадку заметили вечером 2 декабря.

17 октября 2023 года министр обороны Швеции Пол Йонссон и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что подводный телекоммуникационный кабель, соединяющий Швецию и Эстонию, был поврежден. Инцидент произошел там же, где и повредился трубопровод Balticconnector.

18 ноября 2024 года в Финляндии разорвался подводный кабель связи с Германией. Это спровоцировало неисправности коммуникационного соединения. В ФРГ инцидент назвали диверсией.