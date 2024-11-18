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Ilta-Sanomat: подводный кабель связи Финляндии с Германией был разорван

В Финляндии разорвался подводный кабель связи с Германией. Выясняется причина произошедшего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

Неисправен оказался кабель C-Lion1. Он идет от финского Сантахамина до немецкого Ростока.

Отмечается, что данный подводный кабель был порван. Это привело к неисправности коммуникационного соединения.

Причины разрыва кабеля не установлены. На данный момент ведется расследование инцидента. Начата подготовка к ремонту.

Кабель C-Lion1, введенный в эксплуатацию в 2016 году, является частью сети государственной компании Cinia. Его длина — порядка 1200 км. Кабель находится недалеко от российского газопровода «Северный поток».

Ранее в Финляндии не исключили открытие погранпереходов с Россией. Это может произойти весной или летом 2025 года.