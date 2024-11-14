В Финляндии прокомментировали ситуацию с открытием российской границы

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен не исключила открытия погранпереходов с Россией весной или летом 2025 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Yle.

Чиновница заявила, что власти страны постоянно изучают риски, связанные с границей. Сейчас ситуация не позволяет открыть пограничные переходы, но все может измениться.

"Я не могу сказать, что мы сделаем что-то предстоящей зимой или весной", - заявила она.

Рантанен добавила, что погранслужбы обеих стран находятся в постоянном контакте.

Ранее сообщалось, что в Москве и Хельсинки якобы обсуждают открытие границ между государствами в феврале 2025 года.