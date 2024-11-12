Финляндия может открыть границы для россиян в конце февраля 2025 года

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Российские и финские спецслужбы проводят неформальные встречи по границе

Российские и финские спецслужбы проводят неформальные встречи по открытию границ между государствами в 2025 году, пишет портал 47News .

По данным издания, приграничные службы обоих государств обмениваются информацией после ухудшения отношений Москвы и Хельсинки и закрытия погранпереходов между странами на фоне якобы перемещения мигрантов из России.

Во время одной из неформальных встреч, финны сообщили, что границы могут открыть не ранее конца февраля 2025 года. Это связано с ухудшением экономики Финляндии из-за оттока туристов из России, нарушения логистики и сворачиваемых гуманитарных программ.

Сейчас скоплений мигрантов в приграничных районах не замечено, указано в публикации.

Ранее финляндский президент Александр Стубб выразил надежду на улучшение в будущем отношений с Москвой.