Финляндский президент Александр Стубб прокомментировал вопрос о том, возможно ли потепление отношений страны с Россией. Политик дал однозначный ответ, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Ilta-Sanomat.

Стубб считает, что в будущем Финляндия и Россия могут снова начать работать вместе. Однако это произойдет «не сейчас», хоть такое взаимодействие и пошло бы во благо Хельсинки.

Президент Финляндии заявил, что стране не хотелось бы оказаться в таких же отношениях с Россией, как было в 1956 году. Также Стубб пожаловался, что Хельсинки приходится тратить много денег на оборону, поскольку государство вступило в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Финляндия — недружественная РФ страна. Причина в том, что Хельсинки присоединились к санкциям в отношении Москвы.