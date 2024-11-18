Между Литвой и Швецией поврежден интернет-кабель

В Балтийском море поврежден еще один интернет-кабель

Между Литвой и Швецией был оборван интернет-кабель, сообщает газета «Известия» со ссылкой на LRT.

По данным владельца коммуникационного оборудования — литовской компании «Telia», пропускная способность интернета в стране сократилась на треть.

При этом в публикации отмечается, что поврежденный кабель довольно старый и это не первый инцидент на этой линии связи.

Ранее в Балтийском море оказался поврежденным кабель, связывающий Финляндию и Германию. Причину аварии до сих пор не установили.