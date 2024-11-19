«Никто не верит»: Германия назвала диверсией разрыв кабеля в Балтийском море

Писториус заявил о диверсии при разрыве кабеля с Финляндией

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что повреждение телекоммуникационного кабеля C-Lion1 в Балтийском море является диверсией. По его словам, «никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван», сообщает ТАСС .

На встрече с журналистами в Брюсселе Писториус отметил, что он не верит в версию, что кабель был задет якорем корабля.

«Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная, кто конкретно это сделал, что речь идет о гибридной акции, и мы вынуждены исходить из того, что речь идет о диверсии», — сказал глава Минобороны ФРГ.

Кабель C-Lion1 пролегает вдоль трубопровода «Северный поток». Он проходит между финским Хельсинки и германским Ростоком.