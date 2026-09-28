Андрей Воробьев поблагодарил Сергея Юрова за работу на посту главы Балашихи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил Сергея Юрова за работу на должности главы Балашихи и подчеркнул, что Юров в Госдуме продолжит представлять интересы региона.

В результате выборов 18–20 сентября Юров был избран в Госдуму.

«Сергей Геннадьевич, вам еще раз слова благодарности. <…> Избрание в Государственную думу не означает, что вы уходите куда-то далеко. <…> Хочу еще раз пожелать вам успехов», — сказал Андрей Воробьев ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее итоги выборов в Госдуму представили на заседании бюро Высшего совета и Генсовета партии «Единая Россия». В новый состав парламента вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, фельдшер из Ступина, Герой России Людмила Болилая. Свою работу в качестве депутатов продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов и другие.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.