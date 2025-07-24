Хотели отметить юбилей свадьбы: бизнесмен с женой были на упавшем Ан-24

Владелец магазина из Амурской области Александр М. и его супруга Елена летели на рухнувшем Ан-24 на отдых. Они хотели отметить оловянную свадьбу, сообщает Mash .

Предприниматель больше 10 лет назад познакомился с будущей женой в парикмахерской и влюбился. Через некоторое время они поженились — для обоих супругов это был второй брак, от первого у каждого осталось по одному ребенку. Женщина так и работала в парикмахерской.

Родные узнали о судьбе супругов из новостей.

24 июля в 07:05 по московскому времени при заходе на посадку самолет Ан-24 пропал с радаров. На борту были 42 пассажира и 6 членов экипажа. Самолет рухнул в нескольких километрах от аэропорта Тынды, на горе.

Правительство РФ заявило, что окажет родственникам погибших в авиакатастрофе всю необходимую помощь.

Кроме того, был опубликован список пассажиров рухнувшего Ан-24. В нем летела годовалая девочка с мамой, семья врачей, известный хирург.