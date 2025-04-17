Ситуация с задержанием мигрантов в московской бане набирает обороты. Банный комплекс «Бодрость» на деле оказался хостелом, кинотеатром и молельней, а саботаж против России — продуманный ход врагов страны. Якобы противоправные действия силовиков в отношении мигрантов были выдумками, сообщает РЕН ТВ .

Жалобы жителей и страх за детей

Жители окрестных домов давно жаловались на происходящее в банном комплексе. Все знали, что это место — пристанище мигрантов-киргизов. В итоге с проверкой сюда нагрянули полицейские. Силовики обнаружили не только бани, но и молельную комнату с религиозной литературой и комнату для сна с двухъярусными кроватями.

Сейчас «Бодрость» закрыта — на входной двери висит табличка: «Временно не работаем». Оказалось, что борьба жителей с так называемой баней продолжается уже два года — с момента смены руководства. Услугами бани-хостела-молельной-кинотеатра пользовались в основном мигранты, которые работали в такси.

«Здесь какое-то гетто прям, вот этот вот пятачок вообще жуткий», — делится эмоциями местная жительница с ребенком.

Еще одна женщина, живущая в соседнем доме, рассказала, что мигранты пили алкоголь и испражнялись в окрестностях, шумели, включали громко музыку. При этом рядом находится школа, детям приходилось ходить на учебу через этот двор.

Международный скандал

Задержание киргизов силовиками вызвало международный скандал. Его спровоцировал депутат Киргизской Республики Жанарбек Акаев. Однако позже выяснилось, что он является бывшим корреспондентом радио «Свобода»*, признанного в России иноагентом и нежелательной организацией.

Депутат решил, что к гражданам Киргизии при задержании применяли силу и нарушали их права, но доказательств он не привел. В МВД России заявили, что противоправных действий, вопреки фейкам об избиении в западных СМИ, в отношении граждан Киргизии, задержанных 11 апреля, не было. Это признали и посетители комплекса. Закон нарушили сами киргизы: мигранты игнорировали правила въезда и режим пребывания в российской столице.

Тем не менее МИД Киргизии вручил ноту послу России из-за задержания граждан. Представители посольства республики в нашей стране опросили задержанных и предоставили им возможность пожаловаться на действия силовиков. Никто этого не сделал.

«По моему мнению, это больше всего похоже на саботаж. Не может быть такого, чтобы враги Российской Федерации и Киргизской Республики спали спокойно в преддверии 9 Мая. Тем более 9 Мая прилетает в Россию, по некоторым данным, президент Киргизской Республики, чтобы встретить 80-летие (Великой Победы — ред.)», — заявил глава киргизской диаспоры в России Кубанычбек Осмонбеков.

Администрации подобных хостелов часто специально нарушают законодательство. Они не хотят платить налоги и заниматься регистрацией иностранных граждан. При этом нарушения приводят к огромным штрафам, а мигрантов депортируют из-за недобросовестных работодателей.

Депортированы из России будут четверо граждан Киргизии, остальных — 20 человек — отпустят. В киргизском Минтруда добавили, что сотрудники посольства республики активно участвуют в разрешении подобных ситуаций в интересах своих граждан, всего с начала текущего года они совершили 116 выездов в отделы полиции и центры временного содержания в Москве и приняли участие в девяти судах.

* Организация признана иноагентом и нежелательной на территории России.