Трамп не хочет возвращать США к противостоянию с РФ, но и не готов уступать

Судя по всему, американский президент Дональд Трамп не хочет возвращать отношения между США и Россией к периоду, который был при его предшественнике Джо Байдене. При этом он не готов безоговорочно принимать условия Москвы в вопросе прекращения огня в украинском конфликте, соответствующее мнение высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев, пишет РБК .

Эксперт отметил, что чем чаще президент США называет украинский конфликт «войной Байдена», тем больше она становится его собственной проблемой.

Директор Центра европейской информации Николай Топорнин считает, что своими высказываниями американский лидер дал России хорошую возможность для диалога, указав, что ждет от Москвы конкретных действий в ближайшие полтора месяца.

Ранее Трамп заявил, что если в течение 50 дней Москва и Киев не договорятся между собой и не заключат сделку об урегулировании конфликта, то США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров.