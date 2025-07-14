Трамп назвал точный срок, когда готов ввести вторичные санкции против РФ

Трамп: США введут санкции против РФ, если за 50 дней не будет сделки по Украине

США могут ввести в отношении России вторичные санкции, если Москва и Киев не заключат в течение ближайших 50 дней сделку об урегулировании конфликта. Соответствующее заявление сделал американский президент Дональд Трамп, пишет ТАСС .

По словам Трампа, у России и Украины осталось примерно 50 дней для того, чтобы заключить сделку об урегулировании конфликта. Если этого не произойдет, то вторичные санкции будут введены в отношении Москвы, а также ее торговых партнеров.

Также Трамп заявил, что Вашингтон смог договориться с Евросоюзом об оказании военной помощи Украине. В итоге поставки будут производиться Киеву, однако расходы на это будет нести Евросоюз.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что США возобновили военную помощь Киеву. Соответствующее заявление он сделал 11 июля. Позднее Трамп анонсировал заявление по Украине и России, которое планировал сделать 14 июля.